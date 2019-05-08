В Запорожье воспитательницу поймали на издевательстве над детьми: видео

Воспитатель детского сада №164 в Запорожье издевалась над детьми, хватая, таская и швыряя детей во время прогулки на территории сада.

Соответствующее видео инцидента опубликовали на Instagram-странице zptoday.

На видео, снятом из окна стоящей рядом многоэтажки, можно заметить, как воспитатель и ее помощница пытаются выстроить группу детей "по парам" для прогулки.

В какой-то момент дети начинают капризничать, и педагог хватает одного из них за воротник и начинает трясти, затем тащит двоих детей в сторону. После этого женщина одного из них бросает на землю, хватает за руку и тащит в строй.

"Дети неоднократно жаловались, но эта *варюга делала вид, что она не понимает в чем дело! И вот попалась наконец-то!" - пишет автор публикации.

Известно, что на данный момент по факту инцидента полицейские Запорожья проводят проверку.

"Сейчас назначена проверка, (относительно воспитателя детского сада №164 которая толкала и "кидала" детей - ред.)", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом няня била и унижала детей.