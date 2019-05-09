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Дожди и солнце сквозь тучи: кому повезет с погодой на 9 мая

четверг, 09 мая 2019, 06:27
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В четверг, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, часть Украины зальет дождями, а часть - побалует солнцем.

Об этом свидетельствует прогноз погоды, опубликованный Укргидрометцентром.

Так, все восточные, южные и часть центральных областей 9 мая ожидают серьезные дожди. В то же время, в остальной части Украины будет облачно и солнечно.

Теплее всего 9 мая будет на дождливом востоке Украины: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура вырастет до 18-22 градусов.

Свежее будет на западе Украины. В частности, в Закарпатской области температура поднимется всего до 14-16 градусов.

В других западных областях температура не вырастет выше 16-19 градусов.

В Киеве 9 мая 14-16 градусов тепла, облачно. Ветер – северо-западный, со скоростью 5-10 метров за секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал об аномальной погоде в июне-июле.

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