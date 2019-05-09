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​Сталин-Танос и механизатор Старк: эксклюзивные фото веселой акции в Киеве

четверг, 09 мая 2019, 12:02
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9 мая в Киеве стартовала забавная контр-акция с переодетыми персонажами известной киноэпопеи Marvel, стилизированных под участников Второй мировой войны.

Соответствующие фото публикует "Апостроф".

Впереди шествия идет Сталин с титановой рукой, как у персонажа комиксов Marvel - Таноса.

Далее можно увидеть Старка (Майор Старков), также в толпе шагают персонажи Локи (Сержант Локиренко), Алая Ведьма (Рядовая Ведьмаченко).

Известно, что контр-акцию организовала партия "Демократична сокира". Таких демонстрантов собралось около сотни. Они держат в руках стилизированные под ветеранские портреты портреты супергероев Marvel.

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.

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