​Сталин-Танос и механизатор Старк: эксклюзивные фото веселой акции в Киеве

9 мая в Киеве стартовала забавная контр-акция с переодетыми персонажами известной киноэпопеи Marvel, стилизированных под участников Второй мировой войны.

Соответствующие фото публикует "Апостроф".

Впереди шествия идет Сталин с титановой рукой, как у персонажа комиксов Marvel - Таноса.

Далее можно увидеть Старка (Майор Старков), также в толпе шагают персонажи Локи (Сержант Локиренко), Алая Ведьма (Рядовая Ведьмаченко).

Известно, что контр-акцию организовала партия "Демократична сокира". Таких демонстрантов собралось около сотни. Они держат в руках стилизированные под ветеранские портреты портреты супергероев Marvel.

Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.