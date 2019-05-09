​Сталин-Танос и механизатор Старк: эксклюзивные фото веселой акции в Киеве

9 мая в Киеве стартовала забавная контр-акция с переодетыми персонажами известной киноэпопеи Marvel, стилизированных под участников Второй мировой войны.
Соответствующие фото публикует "Апостроф".
Впереди шествия идет Сталин с титановой рукой, как у персонажа комиксов Marvel - Таноса.
Далее можно увидеть Старка (Майор Старков), также в толпе шагают персонажи Локи (Сержант Локиренко), Алая Ведьма (Рядовая Ведьмаченко).
Известно, что контр-акцию организовала партия "Демократична сокира". Таких демонстрантов собралось около сотни. Они держат в руках стилизированные под ветеранские портреты портреты супергероев Marvel.
Как сообщалось, в центре Киева собирались люди, желающие принять участие в мероприятиях в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Апостроф" публикует эксклюзивные фото.