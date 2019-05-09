В сети вспомнили погибших героев, остановивших 9 мая "русский мир" в Мариуполе: фото и видео

В сети вспомнили украинских Героев, которые отдали свою жизнь за страну в борьбе за Мариуполь в составе Украины.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Ровно пять лет назад шесть украинских героев отдали жизни в первом бою за украинский Мариуполь. Диверсионная группа "Мангуст" из состава батальона террористов "Восток" устроила нападение на городской отдел милиции, под прикрытием демонстрации к 9 мая, которую направляли диверсанты. Был полный хаос, везде мирные люди. Враг действовал по плану, использовал внезапность и прикрытие мирными одураченными людьми, и шесть человек отдали жизни, но не сдали городской отдел, и не позволили захватить город. Ринат Ахметов призвал украинские войска выйти из города - но нашлись те, кто Мариуполь сдавать отказались. Вечная память", - написал он.

В числе погибших Героев были: Сергей Демиденко, Родион Добродомов, Богдан Шлемкевич, Олег Эйсмант и Саенко Виктор.

Также Бутусов отметил, что большинство диверсантов группы "Мангуст" были захвачены либо уничтожены на фронте и силами контрразведки СБУ после проведения расследования.

Как сообщал "Апостроф", Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.