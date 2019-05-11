Рядом с Путиным заметили одного из убитых главарей ЛНР: фото

9 мая в Москве во время марша, посвященному Дню победы, сразу за президентом России несли табличку с изображением ликвидированного так называемого "депутата Народного совета ЛНР" Геннадия Ширко.

Об этом в Twitter сообщает пользователь Necro Mancer.

Судя по информации сайта "Миротворец", Ширко - уроженец города Перевальск Луганской области.

Он был ликвидирован 31 января 2015 года.

Напомним, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая на оккупированном российскими боевиками Донбассе также прошли показательные парады в честь Дня Победы.