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Рядом с Путиным заметили одного из убитых главарей ЛНР: фото

суббота, 11 мая 2019, 15:59
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9 мая в Москве во время марша, посвященному Дню победы, сразу за президентом России несли табличку с изображением ликвидированного так называемого "депутата Народного совета ЛНР" Геннадия Ширко.

Об этом в Twitter сообщает пользователь Necro Mancer.

Судя по информации сайта "Миротворец", Ширко - уроженец города Перевальск Луганской области.

Он был ликвидирован 31 января 2015 года.

Напомним, что на акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая среди портретов погибших во Второй мировой войне заметили портрет американской порноактрисы Саши Грей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 мая на оккупированном российскими боевиками Донбассе также прошли показательные парады в честь Дня Победы.

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