У Зеленского сняли ролик про плохую власть и разгневанный народ

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского представили видеоролик о том, как новые власти будут реагировать на запросы общества.

На видео показали сюжет из села, в котором люди начали озвучивать претензии победившему на выборах чиновнику.

"Так издавна сложилось, что народ и власть всегда жили на одной планете, но в параллельных вселенных. И мы первые, которые придумали такой инструментарий власти, который поможет навести порядок в стране - с помощью привлечения обычных жителей в общественную и политическую жизнь", - говорится в ролике.

У президента призвали людей писать о проблемах, которые их беспокоят, в комментариях под видео.

"Самые актуальные разберем в видео-петиции и на них отреагирует Владимир Зеленский лично", - заявили у Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, отметив, что согласен на любую дату его инаугурации.