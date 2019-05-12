Гастроли украинских звезд в России: Кондратюк озвучил жесткое наказание

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк уверен, что за гастроли в России нужно вводить наказание, начиная от штрафов, заканчивая лишением украинского гражданства.

Об этом он заявил в интервью "Апострофу".

"А что вы можете сказать об аудитории, которая любит петь песни на Марсе? Ничего. Просто нужно было вывести в ноль такое понятие, которая гастроли в РФ! Гастролирует - плати большие штрафы, или теряй гражданство. Мой преподаватель по философии в университете говорил: "Нельзя говорить о белой обезьяне более пяти минут". Потому что дальше вы начинаете говорить категориями обычных обезьян, которых вы знаете. Выведите эти категории из понятия и их не будут поддерживать. Если бы они не допустили Maruv, никто бы за нее не голосовал. Этот вопрос постановки вопроса", - уверен он.

По словам Кондратюка, украинских артистов в гастролях в России привлекают исключительно деньги.

"95% - деньги, 5% - аудитория. А что же еще? Не идеология же!" – говорит продюсер.

При этом, он подчеркнул, что условия для артистов в Украине гораздо хуже, чем в России.

"Нет, у нас условия гораздо хуже, потому что наш рынок раз в пять-десять меньше, чем российский. Я говорю в основном о артистах, поющих на русском. Но, по-моему, нет смысла говорить о деньгах, которые зарабатываются в государстве-агрессоре! Украина должна была за пять лет войны законодательно запретить гражданам любой контакт с Россией. Почему не запретили? Не знаю. Такое впечатление, что государство себя и своих граждан не уважает. Я, например, за полный разрыв контактов с Россией. За введение визового режима, за общение с Россией через третью страну - желательно через ту, на которую Россия имеет наименьшее влияние. Иначе - это некая гибридность. Для меня неестественно общаться со своим насильником, для некоторых украинских политиков - естественно. Почему? Спросите у них", - добавил Кондратюк.

Подробнее о Евровидении-2019, отношениях с Россией и победе Зеленского на выборах, читайте в материале "Апострофа": Такое впечатление, что Украина не уважает ни себя, ни своих граждан - Игорь Кондратюк.