Во Львове показали модернизированный истребитель ВСУ: опубликованы фото

На государственном предприятии "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" показали новый модернизированный фронтовой истребитель Миг-29МУ2.

Во время представления истребителя присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак.

Отмечается, что новая отечественная модернизация самолета Миг-29МУ2 получила более современную кабину, а старые советские аналоговые индикаторы были заменены на цифровые.

Кроме того, на истребитель установлены системы VOR, ILS, DME. Эта апаратура позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

"Мы сократили в два-три раза час подготовки данного самолета до полета. Это первый блок модернизации. Второй блок модернизации (собственно МиГ-29МУ2), это установка, вместо старых, новых устройств. Они позволяют на сегодня более эффективно и быстро управлять как вооружением, так и самим самолетом", - рассказал главный экономист ЛДАРЗ Владимир Шацков.

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