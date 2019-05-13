В Украине ввели запрет на популярный иммуномодулятор: в чем причина

В Украине запретили популярный иммуномодулятор "Глутоксим", который не оправдал своей эффективности.

Такое решение приняла Гослекслужба в пятницу, 3 мая.

Уточняется, что речь идет о "Глутоксиме", растворе для инъекций 3%, в частности: по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона; по 2 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере, по 1 блистера в пачке из картона.

Производителем лекарств является ЧАО "Лекхим-Харьков", Украина.

Поводом для запрета на все серии препарата стала информация от ООО "ЗДРАВО", который является владельцем регистрационного удостоверения № UA/ 5228/01/02 о несоответствии качества из-за "Посторонних примесей" серии 71341001 лекарственного средства "Глутоксим".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине запретили популярные средства против простуды.