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Глава Православной церкви Украины внезапно заговорил о "гейропе": видео

вторник, 14 мая 2019, 23:11
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Глава Православной церкви Украины Епифаний сделал скандальное заявление о гендере и ЛГБТ, которые, якобы, навязал Запад.

Об этом он заявил во время визита в Мариуполь, передают Новости Донбасса.

"В целом мы - церковь - не принимаем тех вещей, которые навязываются нам с Запада", - сказал он.

По его мнению, церковь держится на "священных канонах и святом письме". По словам Епифания, ЛГБТ-люди занимаются грехом.

"И если существует грех, то его надо исправлять. Церковь никогда не воспримет то, что является грехом. Это не то явление, которое нужно пропагандировать в обществе", - сказал глава ПЦУ.

Когда же у Епифания уточнили, считает ли он гендерную идеологию и ЛГБТ пропагандой Запада, Епифаний ответил утвердительно, уточнив что "образ жизни" ЛГБТ-людей не совместим с христианскими ценностями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Епифаний и Зеленский обсуждали во время встречи.

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