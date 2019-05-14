​В Украине потеплеет до +28 градусов: синоптик дала новый прогноз

В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, хотя местами и дальше будет идти дождь.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Хотя и дожди с грозами завтра в Украине будут, как же, все же начнем прогноз с температуры воздуха. Потому что 15 мая на Востоке и на Юге столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов. А это уже - лето)", - написала метеоролог.

По ее словам, на остальной территории Украины также ожидается +20+25 градусов. На Западе +17+23 градуса.

"И как я не оттягивала разговор о дождях - все равно придется. В среду дожди с грозами наиболее вероятные в западных областях, а также на севере Украины. Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут актуальным предметом ближайшие дни", - написала Диденко.

Однако на Востоке, в Центре и на Юге будет светить солнце и будет сухо. Дожди возможны только в Винницкой и Одесской областях.

В Киеве завтра - местами районные дожди, грозы. Температура до +22+24 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине прекратится сезон майских дождей и гроз.