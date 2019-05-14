RU   UA   EN  

вторник, 14 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 мая

13:31
В Нацгвардии проходят обыски: журналисты узнали о подозрении экс-главе НГУ
13:30
Ученые нашли кусок янтаря с десятками древних существ: опубликованы уникальные фото
13:30
Эмилия Кларк высказалась о жестокой 5 серии 8 сезона "Игры престолов"
13:15
У известной американской спортсменки диагностировали смертельную болезнь
13:11
​В Украине потеплеет до +28 градусов: синоптик дала новый прогноз
13:04
Рабинович призвал привлечь к ответственности Гонтареву и Порошенко по делу национализации ПриватБанка
12:48
"Бджоли гудуть, Вінні-Пуха нема": история самой странной песни Вакарчука-именинника
12:38
​На акции протеста у здания МВД в Киеве применили газ: фото и видео стычек
12:30
В "Народном фронте" выступили против инаугурации Зеленского 19 мая и предложили новую дату
12:30
Шевченко вызвал в сборную Украины очередного новичка: названа фамилия
12:16
Журналисты рассказали, как Винниковская табачная фабрика рекламирует сигареты под видом воды
12:15
На Запорожье обрушился крупный град с ливнями: фото и видео потопа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Украине потеплеет до +28 градусов: синоптик дала новый прогноз

вторник, 14 мая 2019, 13:11
переглянути новину українською

В ближайшие дни в Украине будет по-летнему тепло, хотя местами и дальше будет идти дождь.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Хотя и дожди с грозами завтра в Украине будут, как же, все же начнем прогноз с температуры воздуха. Потому что 15 мая на Востоке и на Юге столбики термометров могут достигнуть +24+28 градусов. А это уже - лето)", - написала метеоролог.

По ее словам, на остальной территории Украины также ожидается +20+25 градусов. На Западе +17+23 градуса.

"И как я не оттягивала разговор о дождях - все равно придется. В среду дожди с грозами наиболее вероятные в западных областях, а также на севере Украины. Дожди ожидаются от небольших до кратковременных ливней, поэтому зонты будут актуальным предметом ближайшие дни", - написала Диденко.

Однако на Востоке, в Центре и на Юге будет светить солнце и будет сухо. Дожди возможны только в Винницкой и Одесской областях.

В Киеве завтра - местами районные дожди, грозы. Температура до +22+24 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине прекратится сезон майских дождей и гроз.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дивизион российских "Искандеров" будет работать прямо по Киеву - генерал Игорь Романенко

Грозы и плюс 28: синоптики удивили погодой на неделю

Известного депутата Третьякова уличили в связях с спецслужбами РФ: что известно

Ликвидация депутатов и коралловые трамваи: самые странные петиции украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: