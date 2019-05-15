Настоящие валькирии: в сети показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО

В ВСУ служат не только мужчины, но и женщины, которые наравне справляются с большинством чисто мужских обязанностей, которые присущи армейским будням.

Соответствующие фото опубликованы в Facebook.

На фото можно увидеть улыбающихся украинок, которые по виду, в повседневной жизни вряд ли бы напомнили солдат, которые наравне с мужчинами защищают границы Украины от российского агрессора на Донбассе.

Как сообщалось, ранее в сети показали женщину-военнослужащую ВСУ, которая после свадьбы вместо "медового месяца" отправилась в зону проведения ООС на Донбассе.

Подробнее о том, почему все больше женщин едут воевать на Донбасс, читайте в материале "Апострофа": В мирной жизни мне места нет: почему все больше женщин уходят в ВСУ.