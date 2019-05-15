Обучение военных в Украине: власти приняли важное решение

Кабинет министров Украины разрешил поступать девушкам в военные лицеи.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 мая.

"Министром обороны внесено сегодня с голоса изменение в положение о военных лицеях, которое теперь будет предусматривать набор девочек для обучения в военных лицеях", - прокомментировала решение министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Глава ведомства уточнила, что уже в 2019 году несколько лицеев, в том числе лицей Ивана Богуна, готовы начать набор девочек.

По ее словам, данные учреждения уже оборудованы для пребывания девочек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что представитель команды Владимира Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин назвал ключевые позиции относительно сферы национальной безопасности и обороны, на которых будет стоять новая власть.