Сделано в России: в сети показали интересное фото с могилы на Донбассе

В сети показали очередное доказательство присутствия российских боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Характерная деталь "гражданской" войны - в макеевскую могилу члена РОА из Волновахского района воткнули гильзу, пороха для которой были изготовлены в 2004 году в Казани, а сборка произведена в 2007 году на 100-м арсенале РФ", - написал он и опубликовал фото-доказательства.

В сети прокомментировали интересную находку.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось очередное доказательство присутствия российских военнослужащих на оккупированной территории Донбасса, - селфи, сделанное ими на украинской территории.

Также ранее боевики ДНР похвастались, что получили на вооружение российскую систему ПВО "Стрела 10".