В Украину идет испанская погода: синоптик порадовала прогнозом

В четверг, 16 мая, на всей территории Украины будет теплая погода.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"16 мая Украина и Испания будут самыми теплыми в Европе", - отметила она.

Так, в восточных областях и в южной части страны температура воздуха будет +25...+29 градусов, а местами достигнет и +30 градусов за Цельсием.

На остальной территории Украины также днем ожидается +20...+26 градусов, на Западе +17...+22 градуса.

Дожди с грозами пройдут на Западе страны, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях.

В Киеве 16 мая вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23...+25 градусов. В выходные дни в Киеве также будет тепло и солнечно, температура воздуха составит около 20 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", в последние годы синоптики и экологи фиксируют в Украине погодные аномалии.