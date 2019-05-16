Опубликован полный текст закона про украинский язык: ключевые моменты и инфографика

В Украине официально опубликовали закон о государственном языке.

Его полный текст появился на сайте издания Голос Украины.

Что касается главных пунктов закона, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, народные депутаты, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Кроме того, законом вводится Государственная программа содействия освоению украинского языка, который утверждает Кабинет министров. При этом речь идет о том, что на государственном уровне предусмотрена организация курсов украинского языка для взрослых. Также государство должно обеспечить возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен об уровне владения государственным языком в порядке, устанавливаемом правительство. По его результатам лицо получит соответствующий сертификат. Классификация уровней владения государственным языком будет разрабатываться и утверждаться Нацкомиссией с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

В то же время иностранные военнослужащие, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а вступления украинского гражданства представляет государственный интерес, смогут получить его без удостоверения уровня владения государственным языком. Они должны будут овладеть в течение года со дня приобретения гражданства.

Отметим, что большее число норм закона вступает в силу через два месяца после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщал "Апостроф", ранее Яценюк прокомментировал подписание закона о языке.