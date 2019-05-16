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Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа

четверг, 16 мая 2019, 15:22
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Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в День вышиванки опубликовал свою фотографию в традиционном украинском костюме.

Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Facebook.

"Хотя и в больницу, но в вышиванке! Вышиванка - это наш генетический код мертвых, живых и нерожденных украинцев! Спасибо своей помощнице, известном этнофотографу Anna Senik за советы и экспертную оценку при выборе старинной Буковинской вышиванки. С праздником, с Днем вышиванки, друзья!", – говорится в подписи к фото.

Однако пользователи социальной сети неоднозначно отнеслись к фотографии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 мая украинцы празднуют День вышиванки, который ежегодно отмечается в третий четверг мая. В этот день принято надевать наряды с национальным орнаментом, чтобы подчеркнуть свою причастность к украинской культуре.

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