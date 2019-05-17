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Активисты презентовали "лекарства от равнодушия" на акции ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа
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Активисты презентовали "лекарства от равнодушия" на акции ко Дню памяти людей, умерших от СПИДа

пятница, 17 мая 2019, 16:02
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В пятницу, 17 мая, в Киеве возле Мемориала "Красная лента" (ул. Лаврская, 15) с участием экспертов, представителей власти, общественности и СМИ состоялась акция "Лекарство от равнодушия", которая дала старт Европейской неделе тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД".

Участники мероприятия получили стилизованные под лекарства коробочки с сувениром в форме сердца как символа неравнодушия и толерантности. Инструкция содержит QR-код мобильного приложения hivtest, который позволяет каждому оценить риски инфицирования в анонимно и узнать, где и как можно сделать тест на ВИЧ.

"Сегодня убивает не ВИЧ, а равнодушие. Благодаря современной терапии, ВИЧ-положительные люди могут защитить себя и окружающих и жить на 100%. Однако реальность доказывает, что для преодоления эпидемии ВИЧ/СПИДа одних медицинских средств недостаточно. Поэтому мы раздаем сегодня украинцам "лекарство от равнодушия" и призываем каждого быть внимательными к собственному здоровью и здоровью своих близких, регулярно проходить тестирование на ВИЧ и убеждать это делать других", - убежден Дмитрий Шерембей, председатель БО "100% жизни".

"Именно сегодня, 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Страх осуждения, дискриминация являются теми препятствиями, которые мешают людям обращаться за помощью и начинать лечение... В Украине сегодня есть все материальные условия для профилактики, тестирования и лечения ВИЧ. Однако страна продолжает занимать одно из первых мест в Европе по уровню распространения эпидемии", - прокомментировал Роман Гайлевич, директор ЮНЕЙД С в Украине.

Также свой комментарий дал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, принявший участие в акции.

"Сейчас в Украине лекарствами от ВИЧ / СПИДа обеспечены все, кто нуждается в лечении. На повестке дня - охватить тестированием как можно больше пациентов, которые еще не знают о своем статусе и скорее направить их на терапию, что позволит сохранить удовлетворительное состояние здоровья", - сказал он.

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук, добавила, что в Киеве появилась новый пункт экспресс-тестирования на ВИЧ - в учебно-образовательном центре Фонда на Владимирской, 43.

Директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург подчеркивает, что в столице созданы все условия для быстрого и точного определения ВИЧ-статуса всех желающих и для получения удобного бесплатного лечения. Тестирование теперь можно проходить во всех учреждениях здравоохранения - как первичной, так и вторичной звена.

Подобные мероприятия Ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа, состоялись во всех регионах Украины.

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