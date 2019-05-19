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Погода испортится: синоптик напугала прогнозом на начало недели

воскресенье, 19 мая 2019, 12:43
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В понедельник, 20 мая, в некоторые области Украины снова вернутся грозы с ливнями и сильным ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, дожди с грозами пройдут на Западе, а также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской области. Как отметила синоптик, также возможны сильные ливни, усиление ветра, локально вероятный град.

На остальной территории страны осадков не прогнозируют, будет сухо и солнечно. В целом, в Украине 20 мая будет преобладать теплая и жаркая погода.

В течение дня понедельника столбики термометров покажут +22...+28, на Юге и Востоке будет +27...+32 градуса.

В Киеве 20 мая осадков также не предвидится, температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов.

Однако сразу после понедельника, 21-22 мая, погода в большинстве областей Украины ухудшится. Ожидаются дожди с грозами, которые постепенно распространятся на большую часть страны, а температура воздуха снизится.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков, на этой неделе тепло хоть и будет сохраняться, но украинцев ждут дожди, а местами и грозы.

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