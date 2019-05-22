В Николаеве власти цинично кинули морпехов-героев из Крыма

Мэр Николаева Александр Сенкевич пообещал выдать квартиры бойцам ВСУ, но обещания так и не выполнил.

Об этом сообщает InfoResist.

"Глава области Алексей Савченко подготовил все документы на квартиры для морпехов, которые вышли из Крыма в 2014 году. Риелтор уже выбрал с бойцами квартиры. Обладминистрация была готова к выкупу квартир и мы бы успели их выкупить на днях. Не хватало согласования от мэра Николаева Александра Сенкевича", - цитирует издание слова источника.

По данным издания, несмотря на то, что Сенкевич пообещал воплотить эту инициативу в реальность, он все же в последний момент передумал. При чем, мэр даже не удосужился объяснить мотивы своего поступка.

В итоге, семьи украинских морпехов с детьми вынуждены и дальше скитаться по съемным квартирам.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о тайных соглашениях на сотни миллионов гривен в скандале с техникой ВСУ.