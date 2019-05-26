Ждем домой: в сети трогательно поздравили с днем рождения пленного украинского моряка

В воскресенье, 26 мая, в сети трогательно поздравили украинского моряка Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу", захваченного во время атаки России в Азовском море, с днем рождения.

Соответствующее поздравление опубликовано на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

"За мужеством и верностью наших военнослужащих весь мир следит с первых дней их незаконного содержания. Это и несокрушимые взгляды, и достойное поведение, и искренняя любовь к Украине и родному языку. Все помнят, как Олег настоял, чтобы ему во время суда предоставили переводчика с русского на украинский язык. Это нашло отголосок в сердце каждого патриота своей страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России пояснили, чем грозит Кремлю его упрямство в связи с решением трибунала по украинским морякам.