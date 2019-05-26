RU   UA   EN  

воскресенье, 26 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 мая

11:14
Появились фото потопа на западе Украины
11:13
Россия - Чехия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
10:40
"Динамо" - "Львов": Онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
10:39
Ждем домой: в сети трогательно поздравили с днем рождения пленного украинского моряка
10:28
Стыдно и тошно: Зеленский разозлил украинцев кривляниями на "Лиге смеха"
10:14
Украинцев предупредили об опасной непогоде: куда придет гроза
10:13
День Киева 2019: что делать 26 мая в столице
09:48
В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео
09:45
Где смотреть онлайн Шахтер - Мариуполь: расписание трансляций
09:15
НАТО ради Украины сделало грозный выпад против России
09:01
Где смотреть онлайн Динамо - Львов: расписание трансляций
08:53
Бандиты в форме копов похитили бизнесмена из Киева: фото и подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ждем домой: в сети трогательно поздравили с днем рождения пленного украинского моряка

воскресенье, 26 мая 2019, 10:39
переглянути новину українською

В воскресенье, 26 мая, в сети трогательно поздравили украинского моряка Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу", захваченного во время атаки России в Азовском море, с днем рождения.

Соответствующее поздравление опубликовано на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

"За мужеством и верностью наших военнослужащих весь мир следит с первых дней их незаконного содержания. Это и несокрушимые взгляды, и достойное поведение, и искренняя любовь к Украине и родному языку. Все помнят, как Олег настоял, чтобы ему во время суда предоставили переводчика с русского на украинский язык. Это нашло отголосок в сердце каждого патриота своей страны", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России пояснили, чем грозит Кремлю его упрямство в связи с решением трибунала по украинским морякам.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: