Украинцев предупредили об опасной непогоде: куда придет гроза

В воскресенье, 26 мая, часть Украины накроет дождевая погода с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, дожди ожидаются на западе и на востоке Украины. При этом дневная температура будет высокой – от +20 градусов до +25.

Вместе с тем Укргидрометцентр сообщает, что значительные грозовые штормы ожидаются на Левобережье. В частности, опасная погода идет в Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Также серьезные грозы ожидаются и на оккупированном полуострове Крым

В Киеве в воскресенье, 26 мая, на день города ожидается малооблачная погода. Температура воздуха от +22 до +26.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал об аномальной погоды, которая придет в Украину в июне-июле.