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Зеленский, дай автономию: сеть насмешило видео со "свинкой Пеппой" из ЛНР

понедельник, 27 мая 2019, 09:54
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Боевики так называемой ЛНР рассмешили просьбой к президенту Владимиру Зеленскому о предоставлении автономии оккупированной части Донбасса.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter известный журналист Денис Казанский.

"Свинка Пеппа из процветающей молодой республики просит Зеленского дать Донбассу автономию. Повоевали и хватит. Ну его в жопу этот референдум. Путин - ПНХ! Давай-ка нам пенсии, Зеленский", - говорится в подписи к видео, на котором можно заметить трех аниматоров временно оккупированного Шахтерска, одетых в костюмы героя известного мультфильма.

Естественно, что в сети не смогли удержаться от комментариев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали плачевную разруху у "хозяйственников" на Донбассе.

Также Казанский показал видео с главарем ЛНР до и после Майдана.

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