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​Жара до +31 и ветер: синоптик порадовала Украину прогнозом погоды

вторник, 28 мая 2019, 12:29
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В среду, 29 мая, на украинцев ожидает по-летнему жаркий день, температура воздуха местами достигнет отметки +31.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В Украине завтра, в среду, - лето! Днем температура воздуха покажет +26+31 градусов. В большинстве областей будет сухо и солнечно. Максимум какие облачка среди дня побегают, но ничего мокрого они не создадут", - написала метеоролог.

Однако, по ее словам, на западной Украине ожидается ухудшение погодных условий. Там 29-го мая будут идти снова кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. Температура воздуха +21+24 градуса.

По всей территории страны ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, который 30 мая утихнет.

В Киеве среды будет сухой и жаркой, без осадков, +26+28 градусов.

31 мая и 1-2 июня в столице появятся дожди, температура воздуха несколько снизится.

"Эти атмосферные "круть-верть" могут влиять на здоровье, поэтому боремся с головной болью и сонливостью на работе созерцанием петушков, кустовых роз, клубники и черешни в ящиках и наконец ярких гардеробных цветов на улицах", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", 28 мая на украинцев ждет ухудшение погодных условий: в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, возможен град и грозы.

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