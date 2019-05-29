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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Днепр шокировала выходка извергов, покалечившая собаку: фото

среда, 29 мая 2019, 16:55
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В Днепре произошел вопиющий случай: неизвестные привязали щенка веревкой к железнодорожным рельсам, и ему отрезало лапу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Человеческая жестокость не знает границ. Очередной случай жестокости случился возле железнодорожных путей на улице Каруны. Еще вчера зоозащитники нашли в том районе выброшенных щенков. Оказалось, что был еще один. Кто-то привязал его веревкой к железнодорожным путям. Ему отрезало переднюю лапку, и щенок потерял много крови. Девушка нашла раненного щенка и на такси отвезла в клинику", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", сеть возмутил жуткий инцидент со щенком в Киеве.

Также в Черноморске Одесской области живодеры засунули в мешок собаку, избили ее, а после выбросили в мусорный бак.

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