Топ-политики собрались в Киеве поесть и помолиться: опубликованы яркие фото

В Украинском доме в Киеве в четверг, 30 мая, проходит VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц Украины, народных депутатов, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США.

Соответствующие фото опубликовал Bogdan Bortakov в Facebook.

Известно, что завтрак начался с минуты молчания по погибшим горнякам во Львовской области и защитникам Украины на Донбассе.

Так, Национальный завтрак Украины в этом году стал самым большим в Европе, в котором приняли участие около 1000 человек. В частности, гостем мероприятия стал конгрессмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, руководитель делегации Духовной рады Белого дома Джеймс Гарлоу, стратег и советник президента США Рональда Рейгана Марк Нутл.

Кроме того, в Молитвенном завтраке приняли участие известные представители украинской творческой интеллигенции. В частности, к мероприятию присоединился актер Михаил Хома (DZIDZIO), солист группы "Мандри" Сергей Фоменко и лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Синод ПЦУ вынес решение об участии священников в политике.