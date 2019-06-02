Впервые опубликовано главное доказательство сговора Сталина с Гитлером: фото

В сети впервые опубликовали сканированную копию советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией, который был подписан 23 августа 1939 года.

Также в сети показали копию секретного дополнительного протокола к подписанному между СССР и Германией соглашению.

Интересно, что до этого историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.

В документе, в частности, зафиксировано, что стороны договорились разграничить сферы своих интересов в Восточной Европе. Речь идет о распределение областей, входящих в состав Прибалтийских государств и Польши.

Также была опубликована сканированная копия документа на немецком языке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский писатель, пропагандист и лидер прокремлевского движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков оскандалился в социальных сетях, раскритиковав британскую фондовую биржу за выпуск монеты в память о Второй мировой войне.