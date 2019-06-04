На Киев несется опасная гроза: синоптик сделала предупреждение

Во вторник, 4 июня, столицу Украины накроет гроза с порывистым ветром.

Об этом предупредила гостей и жителей города синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Киевляне! Уже вот-вот гроза, порывистый ветер. Гляньте в окно, нормально ли припарковали автомобиль. Зонты кто брал, не зря. Белье снимите! На становитесь под деревьями большими старыми! Балкон прикройте", - написала метеоролог.

Синоптик также опубликовала подтверждающую прогностическую карту.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам Укргидрометцентра, 4 июня всю Украину накроет дождливая погода с грозами.

Также ранее сообщалось, что ранее синоптик рассказал об аномальной погоды, которая придет в Украину в июне-июле.

Детально о погоде на первую неделю июня читайте в материале "Апострофа": Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю.