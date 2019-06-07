Революция ценностей: Кравчук открыл второй форум Ukrainian ID в Каневе

Первый президент Украины Леонид Кравчук открыл работу второго Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID в Каневе.

Соответствующее видео выложил Международный Форум Ukrainian ID на YouTube.

Официальная часть мероприятия началась с торжественного возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

На Форум прибыли мировые эксперты в области экономики, культуры, инфраструктуры, энергетики, экологии и коммуникаций с целью выработать стратегию успешного развития Украины. Среди спикеров Форума Тичо Жупанчич - экс-госсекретарь правительственного офиса по вопросам развития и политики европейской сплоченности Словении, Др. Эрнст Райхель - немецкий дипломат, посол ФРГ в Украине, Норберт Нойхаус - вице-мэр немецкого города Трир, Джон Хербст - отставной американский дипломат и посол США в Украине и Узбекистане и еще более 300 лидеров мнений, дипломатов, докторов наук и общественных активистов. Главной темой Форума стала "Революция ценностей".

"Здесь, в Каневе, путями и тропами Кобзаря придут в Украину новые идеи, задачи и нам поверят! В доме моего деда в одном углу стояли образы, в другом - портрет Тараса Шевченко в рушниках. И было две книги - Кобзарь и Библия. Если отсюда, из Канева начать и поднять весь народ, мы преодолеем все трудности. И я желаю всем присутствующим начать осуществлять это уже сегодня", - заявил в своей речи Леонид Кравчук.

Во время первого дня Форума проведут четыре панели на тему экономики, общества, образования и ценностей и одну дискуссионную панель.

Группа будет рассматривать и решать вопросы экономического развития Украины до 2030 года, перспективы децентрализации, образовательных процессов, новой стратегии безопасности страны, в которой человек является высшей ценностью.

Параллельно с проведением панелей Форума будет проходить дискуссионная платформа по вопросам энергетической стратегии: "Консенсус 3хЕ: Энергетика, Экономика, Экология", где будет решено, как в Украине достичь баланса между тремя обозначенными частями.

"Поздравляю присутствующих, что Канев стал эпицентром глобального диалога по важнейшим вопросам, стоящих перед человечеством, - сказала президент Форума Наталья Заболотная. - ценности свободы, выбора, права каждого человека. Мы не всегда могли реализовать все эти ценности, но мы из поколения в поколение передавали их, как желанный дар, за который надо бороться. Мир знает, что украинцы готовы к отчаянной борьбы за права и свободы. в течение двух дней мы будем работать над Конституцией ценностей, которая станет ориентиром для человечества, указателем к духовному сердца Украины. Перед Ukrainian ID стоит задача: чтобы наша страна стала значительной и влиятельной частью глобальной экономики, необходимо изменить отношение государства к гуманитарной парадигме".

В пятницу, 7 июня в 18:00 на Тарасовой горе состоится церемония награждения лауреатов ежегодной международной премии Ukrainian ID Awards, которая присуждается выдающимся общественным деятелям за гуманизацию общества, развитие экономики и приумножение культурного капитала. В прошлом году первым лауреатом премии стал Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России.