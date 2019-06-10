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​Экокатастрофа на реке Рось: в ГСЧС сделали заявление по состоянию питьевой воды

понедельник, 10 июня 2019, 18:35
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Согласно результатам анализов отобранной воды в реке Рось, в которую упало авто с ядохимикатами, угрозы для питьевого водоснабжения с р. Рось нет.

Об этом сообщили специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Украинского гидрометеорологического института, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственного агентства водных ресурсов Украины, говорится на сайте ГСЧС.

"Согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах г. Белая Церковь не превышают показатели, определении Государственными санитарными нормами и правилами "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком "ДсанПИН 2.2.4-171 10, который утвержден Министерством здравоохранения Украины", - отметил заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Александр Лещенко.

Вместе с тем, он уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа в Государственное предприятие "Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Академика Л.И. Медведя Минздрава Украины".

"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ГСЧС, МЗ, Держпродспоживслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской областных государственных администраций", - добавил он.

В свою очередь, директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий подчеркнул, что в реке Рось, за счет разбавления и через многокилометровую расстояние, в общем оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, ведь опасные химикаты сначала попали в воду реки Фосы.

"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", - подчеркнул он.

Представители Держпродспоживслужбы сообщили, что пестициды, которые были обнаружены на месте происшествия, относятся к 3 классу токсичности. Данные препараты преимущественно используются для борьбы с сорняками и болезнями в посевах зерновых культур.

Осуществляется объезд населенных пунктов и хозяйств, расположенных ниже по течению, с целью выявления возможного подмора рыбы.

При этом, заместитель директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Лещенко отметил, что сейчас визуально не было выявлено фактов гибели рыбы.

Как сообщал "Апостроф", из-за падения автомобиля с ядом в реку Рось, в Белой Церкви (под Киевом) прекратили водоснабжение, а воды из запасов хватит только на сутки.

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