Экологическая катастрофа на реке Рось: названы риски для всей Украины

В результате загрязнения инсектицидом притока реки Рось может произойти загрязнение Днепра, который протекает через всю территорию Украины.

Как рассказала УНН эколог Татьяна Лампика, химический препарат, попавший в реку, используют для защиты растений от вредных насекомых.

"Химические вещества высокой концентрации могут вызвать химические отравления у людей. Ведь все агрохимикаты направлены на то, чтобы убивать насекомых, отравлять их. Если это будет большая концентрация - такое же действие они будут иметь и на человека", - говорит специалист.

По словам эксперта, ядохимикаты попадут в Днепр, но уже в меньшей концентрации. Несмотря на это, такое событие может отразиться на фауне реки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Белой Церкви восстановили водоснабжение, которое было отключено после того, как в реку Рось упало авто с ядохимикатами.