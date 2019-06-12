Жара нарастает: синоптик дала прогноз на 13 июня

В Украине в четверг, 13 июня, продолжит палить солнце - в течение дня максимальная температура воздуха достигнет +30... +35 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Ближайшей ночью температура составит +18... +23 градуса.

"Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже в Харьковской области и в Крыму. Однако большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса. Если какая-то капля упадет на раскаленный асфальт и горячие наши макушки - мы не против)

Пока, в ближайшие дни - жара сохраняется. Небольшое ослабление жары - с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градусы", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 15 июня, на юге, востоке, севере и в центре днем столбики термометров покажут 32-33 градуса тепла, а ночью +20. В воскресенье, 16 июня, на Троицу изменения температурной картины синоптики не прогнозируют. Дожди пройдут только на Западной Украине, а на остальной территории страны ожидается абсолютно ясное небо.