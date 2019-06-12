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Жара не унимается: "горячий" прогноз погоды на 12 июня

среда, 12 июня 2019, 06:26
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В Украине, в среду, 12 июня, дневная температура воздуха составит +30 +35 градусов, в западных областях +29 +32 градуса.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

При этом ночь на среду будет прохладной и без осадков - температура воздуха составит +17 +23 градуса.

"Отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и на Винницкой области. Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны в этих частях, однако отдельные пройдут еще где-то... В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность", - написала она.

Также она отдельно рассказала о погоде в Киеве, где, по ее словам, будет доминировать жара.

"В Киеве будет жара, +30 +33 градуса, существенные осадки - вряд ли. В дальнейшем - опять жара, доминирует сухой воздух", - сказала она.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны до середины июня воздух прогреется до 30 градусов выше нуля. Правда, спасением от жары будут кратковременные дожди.

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