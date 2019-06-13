В сети напомнили историю молодого героя, освобождавшего Мариуполь: опубликовано видео

13 июня 2019 года исполняется ровно пять лет с освобождения Мариуполя от боевиков: один из бойцов, которые сражались за город – Дмитрий Краслянский.

Его история рассказывается в видео, опубликованном на Facebook странице "Суспільне око".

Дмитрий Краслянский – родом из села Сотникова Яготинского района Киевской области. В 2014 году ему было 24 года. При освобождении Мариуполя боец не пострадал, несмотря на то, что в его БМП попал снаряд из РПГ.

Однако через месяц 18 июля боец получил тяжелейшую травму. 15 июля у него был день рождения.

Для восстановления понадобилось более двух десятков операций, ногу спасти не удалось – однако Дмитрий выжил и теперь собирается открыть собственную кофейню.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в сети показали, как освобождали Мариуполь.