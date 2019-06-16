Переживает об Украине и Крыме: стали известны новые подробности о состоянии Кольченко

Незаконно осужденный в России украинский активист Александр Кольченко чувствует себя хорошо, насколько это возможно в условиях заточения.

Об этом сообщила племянница узника Кремля Анастасия Кольченко в Facebook.

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется", - рассказала она.

Родственница Кольченко также отметила, что Александр "как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме".

"Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Симферополе Путину передали "привет" от Сенцова и Кольченко.