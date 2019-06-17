Крупнейший европейский лоукостер запустил новый маршрут из Украины

В понедельник, 17 июня, состоялся первый рейс европейского лоукостера Ryanair из Харькова в Краков (Польша).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - написал Омелян.

Цены на билеты стартуют от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - отметил министр.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ирландского лоукостер Ryanair добавил украинский в перечень языковых версий на своем официальном сайте.