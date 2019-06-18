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Памятник пушке на Арсенальной превратили в монумент "Защитникам Украинской государственности"

вторник, 18 июня 2019, 12:25
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17 июня в Киеве на Арсенальной площади коммунистический памятник превратили в монумент памяти героям битвы с большевиками.

Руководитель патриотического движения "Гідність Нації" Владимир Тесля установил там памятный знак "Защитникам Украинской Государственности", видео об этом появилось на его канале в YouTube.

"Ни киевской власти, ни государственной не хватило ни средств, ни воли что-то сделать со стопроцентным коммунистическим памятником на Арсенальной площади. Советская символика, открыто большевистский текст – давно запрещенные вещи можно было спокойно увидеть в центре города. Однако наконец-то небезразличная громада сама определила судьбу монумента", - говорится в сообщении движения.

Владимир Тесля с военными реставрировали пушку и постамент, и табличка была заменена на ту, которая соответствует исторической действительности и законодательству Украины.

"Многие киевляне знают настоящую историю большевистского мятежа на "Арсенале". Тогда красные мятежники пытались всячески подбить рабочих на восстание против государства. Именно тогда начали свои решительные действия подразделения Симона Петлюры и Евгения Коновальца. Благодаря их действиям "красный пожар" не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.

После того, как большевики захватили власть, они решили сместить исторические акценты. Герои-защитники Киева получили звание предателей. В честь очередной годовщины на Арсенальной площади установили известный монумент с пушкой, обстреливавшей завод. И с характерной для того времени надписью "Пролетарии всех стран" ... Теперь монумент соответствует законам Украины и реальным историческим событиям", - сообщают активисты.

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