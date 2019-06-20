Будет еще хуже: синоптик дала прогноз до конца недели

До конца текущей недели в Украине температура опускаться ниже 24 градусов тепла не будет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, практически по всей стране температура воздуха днем будет достигать +30 +36 градусов. С 22 июня в западных регионах будет немного свежее - +24 +29 градусов.

Кроме того, 21 июня на Западе ожидаются грозовые с шквальным ветром или градом.

В Киеве 21-го июня синоптик прогнозирует +31 +33 градуса, без осадков. Ближайший дождь в столице ожидается 24 июня.

"На следующей неделе, как раз, когда у нас температура воздуха понизится до комфортной, сильная жара обрушится на страны Западной Европы", - резюмировала Диденко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 20 июня в Украине жара будет продолжаться, однако местами возможны дожди с грозами.