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Киев и область предупредили о надвигающейся непогоде

воскресенье, 23 июня 2019, 09:06
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В воскресенье, 23 июня, в Киеве и Киевской области ожидается серьезное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, в этом районе синоптики предупреждают о грозах и шквалах.

"В ближайший час по Киевской области и до конца суток 23 июня грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков лето 2019 года в Украине будет на месяц короче. Так, по мнению климатологов, осень в Украину придет уже в августе, поэтому отпуск лучше планировать на июль. Также синоптики советуют не забыть положить в отпускной чемодан зонт, поскольку оставшиеся месяцы лета будут полны сюрпризов в виде дождей.

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