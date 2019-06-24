Уютно, как дома: в сети показали гостеприимство в оккупированном Крыму

Уровень коммунального обслуживания в оккупированном Крыму начал достигать российского – мусор с публичных мест не убирается неделями, а сам город заполонили лица без определенного места жительства.

Соответствующие фото из города Саки представила блогер RoksolanaToday & Крым у себя в Twitter.

"Несколько дней скапливается мусор на автостанции, чтобы приезжающим гостям было уютно, как дома, в Лаптеландии", - отметила она.

Идентичная, судя по фото, картина наблюдается и в Керчи.

В Ялте тем временем пьяные бездомные отдыхают на улицах сразу по нескольку человек. Блогер пошутила, что именно так выглядят российские туристы в оккупированном Крыму.

"Туристы буквально заполонили город счастья", - пишет она.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты сравнили минимальный бюджет отдыха в оккупированном Крыму и в зарубежных странах, и выявили, что на украинском полуострове отдыхать дороже, чем на большинстве курортов средней и бюджетной ценовой категории Европы.