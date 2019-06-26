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Циклон Otto несет в Украину опасную погоду: кому ждать от природы сюрпризов

среда, 26 июня 2019, 15:21
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С 27 июня в Украину приходит циклон Otto, который несет за собой серьезные температурные изменения – дожди, грозы и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон Otto, который движется из Прибалтики, влечет за собой еще и кучу родственников. Вдоль его атмосферного фронта, который как раз завтра придет в Украину, ожидаются дожди и грозы и другие метеорологические явления", - уведомила она.

Так, по ее словам, циклон создает температурный контраст, и в отдельных районах его прохождения по стране возможны сильные ливни, град и шквалы.

"27-го июня грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, а во второй половине дня местами в центральной части и в Одесской области. На Востоке, на значительной части Юга будет преобладать сухая погода", - отметила синоптик.

Наталья Диденко добавила, что в связи с приходом циклона во всех областях страны, кроме Востока и Юга, ожидается сильный ветер. Также она предупредила об ухудшении самочувствия в связи с температурными изменениями.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что в июле погода в Украине будет довольно жаркой, но при этом по всей стране ожидаются дожди.

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