Подарок террористам и предателям: сети взволновало решение Конституционного суда по иску Савченко

В Украине неоднозначно отнеслись к решению Конституционного суда, который признал неконституционными положения Уголовно-процессуального кодекса о безальтернативности ареста в качестве меры пресечения для обвиняемых в терроризме и государственной измене.

Решение было принято по иску нардепа Надежды Савченко, которую арестовали именно по этим статьям.

В частности, суд признал неконституционным положение ч. 5 ст. 176 УПК, в которых говорится, что к подозреваемым в терроризме нельзя применить более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей. В итоге суд отменил эту норму.

Многие пользователи сети расценили такое решение Конституционного суда как действия на пользу террористов и "предателей". Однако некоторые также отметили, что теперь будет намного легче защищать людей, безосновательно обвиненных по этим статьям.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 16 апреля подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и ее возможного сообщника, Владимира Рубана, выпустили из-под стражи.