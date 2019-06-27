RU  UA  EN

четверг, 27 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

27 июня

01:44
Под Черниговом разгорелся скандал из-за мемориальной доски украинскому герою: фото
00:31
Как порнография влияет на человека: появились результаты интересного эксперимента

26 июня

23:55
Кому Зеленский хочет отдать Киевскую область: раскрыты нелицеприятные факты
23:27
Киевлян предупредили об опасности из-за огненного ЧП: что делать
23:13
Сколько украинцы тратят на летний отпуск: названы цифры
22:54
Генсек НАТО раскрыл план противодействия России в Европе
22:34
Чуть меньше, чем у Зеленского: глава АП назвал свою зарплату
22:10
Появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве
22:03
Новая Сонька Золотая Ручка: наглая воровка в Киеве попала на видео
21:44
Будешь бежать до Гааги: украинский нардеп сцепился в ПАСЕ с главой делегации РФ
21:41
Тимошенко призвала политиков объединяться ради изменений
21:41
ПАСЕ избрала нового генсека: кто победил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как порнография влияет на человека: появились результаты интересного эксперимента

четверг, 27 июня 2019, 00:31
переглянути новину українською

Просмотр порнографии влияет на нравственное поведение человека, что доказали исследователи из Университета Бригама Янга.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 200 человек, специалисты установили, что регулярный просмотр порнографических материалов одним из супругов повышает риск развода в долгосрочной перспективе.

Добровольцев нашли в интернете. До финала испытаний дошли все, кроме одного участника.

Изначально людей поделили на две группы. Первую попросили вспомнить и описать свой последний опыт просмотра порнографии, а вторую - описать последнюю тренировку в тренажерном зале.

После этого участников попросили посмотреть десятиминутное видео, где демонстрировался синий экран и звучал монотонный голос с субтитрами.

Выяснилось, что в первой группе 21 процент участников досрочно прекратили просмотр видео, но соврали об этом в опросе. Во второй группе видео не досмотрели восемь процентов.

Авторы связывают эти результаты с просмотром и воспоминаниями о просмотре порнографии. По мнению ученых, у таких людей усиливается восприятие другого человека как объекта, что может отражаться на их отношениях с коллегами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые обнаружили поблизости Урана странное свечение и тепловую волну, которая подогревает кольца планеты.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Куда поехать отдыхать в июле и августе: лучшие направления и курорты

Мокрый конец июня: синоптики дали прогноз на неделю

​Йога - инструмент толерантности или Наука самопознания в социальной политике ООН

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: