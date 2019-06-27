Как порнография влияет на человека: появились результаты интересного эксперимента

Просмотр порнографии влияет на нравственное поведение человека, что доказали исследователи из Университета Бригама Янга.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 200 человек, специалисты установили, что регулярный просмотр порнографических материалов одним из супругов повышает риск развода в долгосрочной перспективе.

Добровольцев нашли в интернете. До финала испытаний дошли все, кроме одного участника.

Изначально людей поделили на две группы. Первую попросили вспомнить и описать свой последний опыт просмотра порнографии, а вторую - описать последнюю тренировку в тренажерном зале.

После этого участников попросили посмотреть десятиминутное видео, где демонстрировался синий экран и звучал монотонный голос с субтитрами.

Выяснилось, что в первой группе 21 процент участников досрочно прекратили просмотр видео, но соврали об этом в опросе. Во второй группе видео не досмотрели восемь процентов.

Авторы связывают эти результаты с просмотром и воспоминаниями о просмотре порнографии. По мнению ученых, у таких людей усиливается восприятие другого человека как объекта, что может отражаться на их отношениях с коллегами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые обнаружили поблизости Урана странное свечение и тепловую волну, которая подогревает кольца планеты.