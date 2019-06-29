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Каждый день праздник: в сети жалуются на очередную военную выставку в Крыму

суббота, 29 июня 2019, 18:19
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В центре Севастополя оккупанты Крыма снова устроили праздник с военной техникой, однако жители недовольны.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Крым. Оккупанты в центре Севастополя проводят вставку, на которой демонстрируют вате автозаки Росгвардии и ракетные комплексы. А вата тем временем воет в соцсетях: "Сколько можно перекрывать центр?!?! Каждый день какой-то праздник! Пробки ужасные!!!"", - написал он и опубликовал снимки мероприятия.

В сети пользователи также прокомментировали событие.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму (Симферополь) заметили военную технику российских оккупантов.

Напомним, в среду, 26 июня, в аннексированном Россией Крыму во время прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" погибли двое российских десантников.

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