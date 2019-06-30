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​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий

воскресенье, 30 июня 2019, 10:32
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В воскресенье, 30 июня, в Украине отмечают День молодежи. В этот день в столице и по всей стране пройдут праздничные действа.

День молодежи не имеет фиксированной даты, поскольку ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. В Украине к молодежи относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет, а это около 22% населения страны.

В Киеве в этот день вы можете посетить фестиваль крафтовых напитков NALIVKA Craft Beverage Festival, который пройдет с 28 по 30 июня на ВДНХ. Организаторы обещают посетителям "клубничный уик-энд" с дегустацией наливок. Планируется также развлекательная и обучающая часть: лекции, мастер-классы и различные активности.

Кроме того, с 28 по 30 июня на ВДНХ пройдет Circus Night Market Кураж Базар. Посетителям обещают цирковое представление с гимнастами, жонглерами и клоунами, огромные декорации, а также концерт электронщиков GusGus и других музыкантов.

А на "Певческом поле" состоится "Пикник", который называют самым вкусным фестивалем лета, и подчеркивают, что отмечать там будут сразу два праздника: День Конституции и День молодежи. Гостей фестиваля, который пройдет с 28 по 30 июня, будут кормить блюдами на гриле и мангале по традиционным рецептам различных кухонь мира, а также поить авторскими напитками. За музыкальную составляющую будут отвечать кавер-бэнды и звездные гости на сцене. Кроме того, анонсированная детская зона, конкурсы и мастер-классы.

В Одессе с 26 по 30 июня будет проходить крупнейшая в Украине Сорочинская ярмарка. В мероприятии принимают участие мастера народных промыслов и развлечений. На сцене перед гостями выступают участники музыкальных, песенных и танцевальных коллективов этнического творчества. Главные локации ярмарки Сорочинской ярмарки - площадь у памятника Ришелье, Приморский бульвар и Морской вокзал.

Во Львовском сквере "На валах" будет также проводиться праздничная программа по случаю Дня молодежи. Гостям обещают 10-метровый надувной скалодром, "битву на кочках", интеллектуальную игру Mind Game, а также кинопоказы, квесты и концертную программу. Специальным гостем праздника станет победительница проекта "Голос страны" Оксана Муха.

Как сообщал "Апостроф", 30 июня 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников.

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