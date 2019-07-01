Опубликован полный список потерь ВСУ на Донбассе за июнь: фото героев

За июнь 2019 года вследствие непрекращающихся боевых действий на Донбассе погибло 11 защитников Украины.

Список погибших приводит "Obozrevatel".

Вадим Забава, 46 лет, 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ. На войне - с 2015 года. Был призван в третью волну мобилизации, впоследствии подписал контракт. Получил ранение, осколок мины остался в ноге, но Забава вернулся на войну. Погиб 3 июня на Мариупольском направлении во время выполнения боевого задания в результате несчастного случая. У погибшего десантника дома остались мать, брат, жена, дочь и сын-десантник, который, как и отец, пошел защищать Украину.

Эдуард Лазарев, 17 отдельная танковая бригада ВСУ. Погиб 4 июня в 17.30 вблизи Новоселовки Второй Волновахского района, в результате коварного обстрела боевиками из ПТРК военного автомобиля ГАЗ-66, которым осуществлялась доставка продуктов питания на позиции подразделения.

Александр Лин, 17 отдельная танковая бригада ВСУ. 4 июня находился в военном автомобиле ГАЗ-66, который доставлял продукты на позиции, вместе с Эдуардом Лазаревым. Погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных в результате прямого попадания в автомобиль вражеского ПТРК.

Владислав Бережной, 54 ОМБр ВСУ. На войне - с 18 лет. Контракт с ВСУ подписал в январе 2015 года. В 2017-м его продлил. После 2-месячного обучения попал в Зайцево, что под Горловкой, далее - воевал на Светлодарской дуге. Погиб от пули снайпера 5 июня в районе поселка Золотое-1 на Луганщине.

Дмитрий Пругло, 3 рота ОЗСП "Азов", Национальная Гвардия Украины. В "Азов" пришел в 2014 году - рядовым. Впоследствии подписал контракт с НГУ. Принимал участие во всех ключевых боях подразделения. В 2017 году был командиром 1-го взвода 3-й роты особого назначения 1-го батальона. Погиб 7 июня около 00.30 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области во время ночного прицельного артиллерийского и минометного обстрела позиций подразделения. Снаряд калибра 122 мм попал прямо в блиндаж, в результате чего двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения. Еще 11 гвардейцев были ранены.

Максим Олексюк, 3 рота ОЗСП "Азов", Национальная Гвардия Украины. На войне - с 2017 года. В ночь с 6 на 7 июня вместе с Дмитрием "Круглым" погиб от несовместимых с жизнью травм, полученных после прямого попадания 122 мм снаряда в блиндаж.

Виталий Молозовенко, 34 отдельный мотопехотный батальон, 57 ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко, ВСУ. Был командиром беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34 ОМПБ 57 ОМПБр. Погиб в ночь 13 июня 2019 года при выполнении боевого задания в с. Пески Донецкой области в результате минно-взрывной травмы.

Павел Тихонов, 42 отдельный мотопехотный батальон "Движение сопротивления" 57 ОМПБр ВСУ. На войне - с мая 2014 года. В 2017 получил контузию и перелом ноги. Погиб 17 июня в районе ДАП во время выполнения боевого задания в результате аварии автомобиля. Еще один военный был травмирован.

Александр Ляшок, 137 отдельный батальон морской пехоты 35 ОБрМП ВСУ. Погиб 19 июня около 1:00 ночи под Новотроицким Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела из АГС и РПГ.

Анатолий Сорочинский, 3 отдельный мотопехотный батальон 24 ОМБр им. Короля Даниила ВСУ. На войну отправился еще в 2015 году в составе батальона "Айдар". В конце 2017 подписал контракт с ВСУ и вступил в ряды 24 ОМБр. Имел позывной "Жмурик". 22 июня 2019 около 18.00 в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе села Еленовка подорвался на взрывном устройстве. В результате полученных минно-взрывных ранений погиб.

Алексей Карлаш, 54 отдельная механизированная бригада ВСУ. На войну Алексей ушел добровольцем еще в 2014 году. Служил в 3 роте 54 отдельного разведывательного батальона. Затем на некоторое время вернулся к мирной жизни, работал таксистом в Киеве. Но потом, в 2018 году, подписал контракт с ВСУ - и в декабре снова отправился в зону ООС. 19 июня в районе г.Попасная получил тяжелое осколочное ранение головы в результате взрыва 120 мм мины. "На наблюдательный пункт прилет 120-мм, потому что даже каску разорвало", - цитировали СМИ бойцов, которые видели последствия обстрела. Раненого военнослужащего эвакуировали в Харьковский госпиталь. Там его прооперировали. Но усилия медиков оказались тщетными: 23 июня около 10 утра он скончался, не приходя в сознание.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 июля близ поселка Водяное на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ, в результате чего двое украинских военных погибло.