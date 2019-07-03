Настоящий Дуремар: соцсети повеселило фото нового главы Луганской области

В сети активно обсуждают нового главу Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого, которого ранее заподозрили в сотрудничестве с боевиками "ЛНР".

Так, в социальных сетях показали фотографию Корманицкого, под которой собралось множество ироничных комментариев.

"Дуремар", "Ну Дуремар же, одно лицо", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов идти на переговоры с боевиками так называемых ДНР и ЛНР, но готов продолжать работу в "минском формате".

Ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.

Также в Винницкой области СБУ рассекретила схему, благодаря которой боевики беспрепятственно оказывались на территории Украины.