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Отвод войск на Донбассе: украинский генерал озвучил серьезные риски

четверг, 04 июля 2019, 23:57
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Разведение войск на Донбассе создает немало опасностей для украинских военнослужащих в том районе.

Об этом сообщает ТСН, ссылась на слова командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины, четвертого номера в списке партии "Европейская солидарность" Михаила Забродского.

По его словам, с тактической точки зрения разведения войск в Станице Луганской создает опасности, в частности для подразделений, обороняющихся в полосе и в районе этого населенного пункта.

"Сейчас разрыв между нами и ними два километра. Два километра, с военной точки зрения, – это усложненный контакт на уровне стрелкового оружия. Остальные средств поражения, даже батальонной звена, могут применяться практически без ограничений. Мы на почти два километра теоретически расширили серую зону, поскольку подтверждений разведки относительно того, что противник отошел нет, есть подтверждение ОБСЕ", - сказал он

Забродский рассказал, что неизвестно, как будет развиваться ситуация вокруг Станицы Луганской. По его словам, существует информация, что со стороны боевиков в спешном порядке готовится железная конструкция. Она позволит очень быстро ввести в действие городов.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Луганской области.

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