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Умерла знаменитая правозащитница родом из Одессы

четверг, 04 июля 2019, 17:06
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В среду, 3 июля, в Израиле умерла правозащитница, старейшая участница демократического движения в СССР Мальва Ланда.

Об этом сообщает правозащитник Александр Подрабинек на своей странице в Facebook.

Мальва Ноевна Ланда скончалась в возрасте 100 лет в городе Хайфа. Отмечают, что последние годы она прожила в Израиле, прикованная к постели, но окруженная заботой родных и медиков.

"Она прожила большую жизнь, не просто долгую, но насыщенную тяжелыми и драматическими событиями. Геолог по профессии, она пришла в демократическое движение на шестом десятке лет, но ее энергии и предприимчивости могли позавидовать молодые. Она опекала семьи политзаключенных, стояла со всеми перед закрытыми судами, когда там шли судебные процессы по политическим делам. Она ездила по всей стране, и КГБ иной раз сбивался с ног, потеряв ее из виду", - написал Подрабинек.

Он также подчеркнул, что Мальва Ланда была в первом составе Московской Хельсинкской группы, учрежденной в 1976 году. После ареста в 1977 году Александра Гинзбурга, Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем Фонда помощи политзаключенным. Ее дважды судили: один раз по вздорному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз – за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Она дважды была в ссылке – в Сибири и в Казахстане.

"Она была неугомонна и приветлива, добра с друзьями и неуступчива с властями. Ее можно было убедить, но невозможно сломать. Она никогда не думала об эмиграции как о мере личной безопасности. Она бесстрашно встречала опасность, не уворачиваясь от нее, не убегая, не выискивая оправдания для отступничества. Она никогда не просила помилования или снисхождения к себе. Она была по-настоящему мужественным человеком, что было дано далеко не всем даже в демократическом движении. Она была человеком чести и слова. Это так много значит в наши дни. Как впрочем и во все времена", - написал правозащитник.

Мальва Ноевна Ланда родилась в Одессе в семье профессора зооветеринарного института. Отец был арестован осенью 1932 года, расстрелян в 1938 году.

Правозащитница отбывала ссылку в Читинской области. Была амнистирована через 8 месяцев, но в Москву вернуться не могла. После освобождения вернулась к правозащитной работе, занималась, в частности, документированием преследований религиозных меньшинств в СССР.

В 2003 году в Литве Ланде присвоили награду Офицера ордена Креста Витязя.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря 2017 года в Израиле умер один из основателей правозащитной организации "Мемориал" Арсений Рогинский.

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