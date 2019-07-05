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Дематюкатор Цукерберг: в сети мощно потроллили Богомолец за ее "заботу" об украинцах

пятница, 05 июля 2019, 00:38
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В сети появилось "постановление" Барышевского районного суда Киевской области о сокрытии матерных выражений в социальной сети Facebook для украинского сегмента.

Документ был опубликован популярным Facebook-сообществом "Баба і кіт".

Суд якобы обязал основателя социальной сети Марка Цукерберга отследить фильтрацию новостной ленты для украинцев, чтобы им не попадались посты с матерными выражениями. Таким образом выполняется законопроект нардепа Ольги Богомолец "о дематюкации" в Украине. В документе указано, что использование матерных слов приучает украинцев "к плохим привычкам, наркомании и гомосексуализму".

"Вот что произошло", - иронично отмечают администраторы сообщества.

Как сообщал "Апостроф", ранее артист и с недавнего времени политик Сергей Притула объяснил, почему не совсем понимает закон о запрете матерных слов.

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